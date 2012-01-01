"الاتفاق" السعودي يتعاقد مع مدافع أوروجواى رامون أرياس

تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المدافع الأوروجويانى رامون أرياس في صفقة دعمها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



وأكد النادي، اليوم الجمعة، أن اللاعب وقع على عقد مع الاتفاق حتى 2012، ناشرًا مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع تويتر، لأرياس يتحدث فيه اللغة العربية.



وقال أرياس باللغة العربية: "أنا سعيد بنادي الاتفاق"، فيما يتوقع أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في معسكره بهولندا خلال الساعات المقبلة.



ولعب أرياس لنادي أتلتيكو بينارول في أوروجواي الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأوروجواي للاتفاق ليوناردو راموس، وقد حرص الأخير على ضمه؛ لاقتناعه بإمكاناته.



ويبلغ اللاعب 25 عامًا، وسبق أن لعب لعدة أندية في أوروجواي؛ آخرها أتلتيكو بينارول منذ موسمين.

