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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:13 م

سرب من النحل الإفريقي القاتل يهاجم سيدة أمريكية و4 رجال إنقاذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل خورشيد
dostor.org/2256074

هاجم سرب مكون مما يقرب من 80 ألف من النحل الإفريقي القاتل، سيدة أمريكية تعمل في التنظيف بأحد المنازل، وكذلك تسبب في إصابة أربعة رجال حاولوا إنقاذها.

وكانت السيدة التي تدعى ماريا، 52 عامًا، تقوم بأعمال النظافة في أحد المنازل بولاية كاليفورنيا، وخرجت لتجيب على هاتفها المحمول، وبينما كانت تستدير، هجامها سرب النحل.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد تم لدغ السيدة مئات وربما آلاف المرات من سرب النحل في رأسها تحديدًا، مما أدى إلى إصابتها بشكل كبير.

وحضرت قوات المطافي إلى موقع الحادث، وقرروا استخدام طفايات الحريق لمحاولة إبعاد النحل عن وجه السيدة، وهو ما أدى إلى تعرضهم جميعًا للدغ، ونقل اثنين منهم للمشفى إثر الحادث.

وترقد الآن ماريا في المشفى، تعاني من إصابات شديدة.

سرب من النحل الإفريقي القاتل يهاجم سيدة أمريكية و4 رجال إنقاذ
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