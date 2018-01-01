الأهلي يعلن إنهاء الخلافات مع تركي آل الشيخ

قال النادي الأهلي إنه يثمّن مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لطي صفحة الخلافات بينهما.



وأضاف مجلس إدارة الأهلي في بيان: "تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلى، وجمهوره، ورئيسه".



وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي:



١. النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسئوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي- في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها.

تفاصيل البيان..

