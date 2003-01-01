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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:33 م

روسيا ترحب باستئناف التعاون بين "الطاقة الذرية" وبيونج يانج

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف
dostor.org/2252511

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الهيئات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن ترحيب بلاده باستئناف التعاون الكامل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية، فيما رد على سؤال حول عودة التفتيش لكوريا الشمالية قائلًا: "نحن نرحب باستئناف التعاون الكامل بين الوكالة وكوريا الشمالية".

وأضاف أوليانوف، معلقًا على اقتراح رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، بإحداث هيكلية دولية جديدة مسئولة عن نزع السلاح في كوريا الشمالية: "من المهم أن نتذكر بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في المادة الأولى من هذا المعاهدة، تعهدت القوى النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى أى دول أخرى، أما الدول غير النووية فتعهدت في البند الثاني بعدم امتلاك الأسلحة النووية وما يتعلق بها.

لذلك نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بنزع السلاح النووي عدا الدول النووية، وهي روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين.

وتابع: "وكالة الطاقة الذرية لا يمكنها أن تشارك في ذلك، لأنها ليست منظمة لها تفويض بنزع السلاح النووي".

يذكر أن المفاوضات السداسية حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، بدأت في عام 2003، بمشاركة الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة والصين واليابان، وبنتيجة المفاوضات وافقت كوريا الشمالية على تجميد برنامجها النووي وبدء تفكيك المفاعل النووي في يونج بيون، إلا أن العملية التفاوضية تعثرت في عام 2009.

ووصلت إلى طريق مسدود بسبب تقديم شركاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بيونج يانج لشروط لا ترتبط مباشرة بنزع السلاح النووي.

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