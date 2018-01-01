تايمز: الأميران تشارلز ووليام رفضا لقاء ترامب خلال زيارته المملكة المتحدة

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام رفضا لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المملكة المتحدة التي غادرها اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الأميرين اللذين يحتلان الموقعين الأول والثاني في ترتيب الولاية على العرش البريطاني أفصحا خلال مناقشات غير رسمية حول ترتيبات زيارة ترامب التي استغرقت أربعة أيام عن أنهما لا يرغبان في المشاركة في برنامج الزيارة، وتركا أمر استقباله للملكة إليزابيث بمفردها الجمعة الماضي حيث غابا عن الاستقبال، فيما اعتبر تجاهلا من العائلة المالكة البريطانية لترامب.

إلا أنه وحسب الصحيفة كان مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت" وقصر باكنجهام الملكي قد أكدا أن زيارة ترامب لم تكن زيارة دولة لذا فبرنامج الزيارة في هذه الحالة يتضمن استقبال الملكة للرئيس الأمريكي وقرينته ميلانيا بمفردها.

وأشار المصدر المطلع إلى أن كبار مسئولي البلاط الملكي البريطاني ناقشوا أيا من أعضاء الأسرة المالكة سينضم لمراسم الاستقبال وعبروا عن قلقهم بشأن إحجام الأميرين تشارلز ووليام عن المشاركة، وقال المصدر "لقد رفضا ببساطة".

ونقلت الصحيفة عن مسئول في الحكومة البريطانية قوله إن العائلة المالكة لم تكن متحمسة بقدر حماسها لزيارة أوباما أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة.