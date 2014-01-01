تكريم وزير البيئة السابق بمجلس النواب

كرمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق على مجهوداته خلال فترة توليه العمل بالوزارة.

وأعرب الدكتور خالد فهمي عن عميق شكره لأعضاء مجلس النواب على هذا التكريم، كما وجه الشكر للجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي وذلك بحضور المستشار عمر مراون وزير شئون مجلس النواب.

ومن جانبه.. أكد المهندس طلعت السويدى أن هذا التقليد يعد إيجابيا ويأتي في إطار تقدير جهود وزير البيئة السابق مع اللجنة وتعاونه مع مجلس النواب خلال فترة عمله في بحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

وتقوم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بسن عرف برلماني جديد وذلك من خلال تكريم وزير البيئة السابق في ضوء إنجازات الوزارة في عهده وأبرزها السيطرة على حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابة سوداء.

ومن أبرز تلك الجهود أيضا التخلص من الملوثات العضوية الثابتة شديدة السميةً، ومنها شحنة "اللندين" بميناء الأدبية وخفض صرف التلوث الصناعي لنهر النيل بنسبة الثلث ورفع الالتزام البيئي للمصانع الملوثة للنهر إلى 60 % وتنفيذ منظومة آمنة لتداول واستخدام الفحم الحجري وتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي والانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ثلث المحميات الطبيعية واستعادة مصر لريادتها الإفريقية في مجال الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة تغير المناخ وفوز مصر بعقد المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي وإرساء برنامج زمني لتنفيذ منظومةً جديدة لإدارة متكاملة للمخلفات.

يذكر أن وزير البيئة السابق الدكتور خالد فهمي كان قد تولى منصب الوزير للمرة الثانية عام 2014، واستمر بالوزارة حتى انتهاء ولاية حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وكرم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي - خلال الأيام الماضية - فهمى بإهدائه درع مجلس الوزراء ؛ على الإنجازات التي حققتها الوزارة في عهده.