صندوق النقد الدولي يختتم مراجعة البحرين

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين.



وقال "أدى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وغياب المخازن المؤقتة إلى ارتفاع في نقاط الضعف المالية والخارجية، وارتفع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العجز المالي الضخم والعجز الخارجي، ولا تزال الاحتياطيات منخفضة، حيث تغطي فقط 1.5 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة في نهاية عام 2017".



كما نما الناتج بنسبة 3.8% في عام 2017، مدعومًا بقطاع غير هيدروكربوني مرن، مع التنفيذ القوي للمشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن النشاط القوي في قطاعات المالية والضيافة والتعليم، ولا يزال النظام المصرفي مستقرًا مع وجود مخازن رأسمالية كبيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو على المدى المتوسط، على الرغم من التخطيط الموحد للتدابير المالية.



ومن المتوقع أن يستمر العجز المالي والخارجي على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الفائدة الكبيرة والمتنامية، والتأخير في تنفيذ خطة مالية موثوقة والتغيرات في معنويات السوق، مع تشديد شروط التمويل العالمية من مخاطر الهبوط الحالية على خط الأساس.