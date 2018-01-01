ماى تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من احتمال ألا "يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.



وقالت ماي في صحيفة ميل أون صنداي "إن رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة. إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.



وكان وزيران كبيران استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من التكتل المقرر في مارس المقبل.