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السبت 14/يوليه/2018 - 03:43 م

ناصيف زيتون يستعد لجولة غنائية فى مهرجانات تونسية

المطرب ناصيف زيتون
المطرب ناصيف زيتون
نرمين مقبل
dostor.org/2248972

يعيش نجم ستار أكاديمى المطرب ناصيف زيتون حالة من الانتعاشة الفنية، خاصة أنه يستعد لإحياء جولة غنائية ضمن فعاليات مجموعة من المهرجانات الدولية بتونس خلال شهر يوليو الجارى، ومن المقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء الإثنين الموافق 23 يوليو الجارى، خلال ليالي مهرجان سوسة الدولي.

كما يحيي "زيتون" حفلًا غنائيًا آخر مساء الثلاثاء الموافق 31 يوليو الجارى ضمن فعاليات مهرجان منستير الدولي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفلين باقة من أروع أغانيه منها "مش عم تزبط معى"، و"مجبور".

يذكر أن ناصيف زيتون، أحيا مساء أمس، حفلًا غنائيًا مجانيًا لجمهوره ضمن فعاليات صيف دبى 2018.

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