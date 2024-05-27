بينها بديل فتوح.. اختيارات حسام حسن لمعسكر يونيو تثير علامات استفهام

أثارت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يشمل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو في تصفيات كأس العالم- الجدل، خاصة فيما يتعلق بضم لاعبين، وتجاهل آخرين.

بالعودة للاعبين الذين شاركوا مع منتخب مصر بقيادة حسام حسن في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا الوديتين في مارس الماضي نجد أن 7 منهم خارج المعسكر المقبل، وهم محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومحمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا كليوباترا، وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب الإصابة، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وأحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، ومصطفى شلبي لاعب الزمالك لأسباب تتعلق بمستوى هؤلاء اللاعبين في الفترة الحالية.

3 وجوه جديدة فى قائمة الفراعنة

في المقابل هناك وجوه جديدة في منتخب مصر مع حسام حسن وهم ناصر ماهر وأحمد فتوح لاعبي الزمالك وياسر إبراهيم مدافع الأهلي وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي.

علامات الاستفهام التي أثارتها اختيارات حسام حسن تتمثل في ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الذي غاب عن فريقه فترة تزيد عن شهرين، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة أمام الترجي التونسي يوم السبت الماضي في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، ونفس الأمر ينطبق على محمد الشامي الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لفريق المصري منذ انضمامه لمعسكر المنتخب في مارس الماضي.

أيضا قام حسام حسن بضم كل لاعبي الأهلي في مركز لاعب الوسط المدافع وهم إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وكأنه لا يوجد في الـ17 فريقا الأخرى بالدوري المصري لاعب وسط مدافع يستحق الانضمام للمنتخب.

أخيرا تجاهل حسام حسن ضم عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد والأول يقدم أفضل مستوياته في الموسم الحالي ويجيد اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، وهو ما يجيده أيضا عمر كمال عبد الواحد أي أن وجود عمر جابر أوعمر كمال عبد الواحد سيكون حلا مناسبا لمواجهة أزمة بديل أحمد فتوح، خاصة أن محمد حمدي لاعب بيراميدز سيغيب عن مباراة بوركينا فاسو بسبب الإيقاف.

قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر يونيو

وتضم قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح، ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين قفة، ومحمد شريف.