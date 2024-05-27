رسميًا.. تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك ضد الألومنيوم وبروكسى فى كأس مصر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن تأجيل مباراتى الأهلى مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حتى يتمكن اللاعبون من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى منذ بدايته.

وجاء قرار الجبلاية بتأجيل المباراتين، استنادا إلى قرار لجنة المسابقات قبل عدة أيام بتأجيل مباراة أي فريق ينضم من بين صفوفه أكثر من لاعبين لقائمة منتخب مصر.

كما شددت لجنة المسابقات على إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيها مباراة بيراميدز مع النصر في نفس الدور بعد استدعاء لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن استدعاء 10 لاعبين من الأهلي و4 لاعبين من الزمالك، الأمر الذي ينطبق عليه قرار لجنة المسابقات بشأن أحقية النادي في تأجيل مباراته بدور الـ32 من بطولة الكأس.

كما رفض اتحاد الكرة فكرة الموافقة على طلب أي ناد بشأن تأجيل مباراته في حال استدعاء اللاعبين الأجانب للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

قائمة المنتخب الوطنى لتصفيات المونديال

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة الفراعنة لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وضمت قائمة الفراعنة كلا من، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان فى حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح فى الدفاع، ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه فى الوسط ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف فى الهجوم.

ويخشى حسام حسن من عدم انضمام لاعبى الأهلى فى الموعد المحدد، خاصة أنهم يمثلون الغالبية العظمى من اختيارات الجهاز الفنى.