الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية

تستعد مديرية التعليم في الغربية إلى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 بعد انتهاء أعمال  التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية، وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن والجارية حتى الان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024. 

ما هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية؟

لم تحدد مديرية التربية والتعليم بالغربية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 بالتحديد، ولكن تستمر حتى الآن أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية.

ووفق بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فإن  أعمال  التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية، مستمرة حتى الآن بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم ٨٨٦٨٢ طالب، بالإضافة إلى ٣٥٨٨ طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

وبعد انتهاء أعمال تقدير الدرجات والتي  تستمر لمدة اسبوعين حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم يأتي بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، وبعدها يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024. 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس 

توفر مدارس محافظة الغربية نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، ويستطيع الطلاب الاتجاه إلى مدارسهم للحصول على نتيجة ثالثة إعدادي  محافظه الغربية 2024، بمجرد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات المستمرة من السبت الماضي ولمدة اسبوعين، وبعدها استخراج النتائج واعتمادها من محافظ الغربية. 

ويمكن للطلاب متابعة أخبارنتيجة ثالثة إعدادي محافظه الغربية 2024 من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية 

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

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رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf لجميع المواد

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