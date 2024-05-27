برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 الترم الثاني

تستعد مديرية التعليم في الغربية إلى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 بعد انتهاء أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية، وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن والجارية حتى الان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024.

ما هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية؟

لم تحدد مديرية التربية والتعليم بالغربية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024 بالتحديد، ولكن تستمر حتى الآن أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية.

ووفق بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فإن أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية، مستمرة حتى الآن بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم ٨٨٦٨٢ طالب، بالإضافة إلى ٣٥٨٨ طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

وبعد انتهاء أعمال تقدير الدرجات والتي تستمر لمدة اسبوعين حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم يأتي بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، وبعدها يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه الغربية 2024.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

توفر مدارس محافظة الغربية نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، ويستطيع الطلاب الاتجاه إلى مدارسهم للحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظه الغربية 2024، بمجرد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات المستمرة من السبت الماضي ولمدة اسبوعين، وبعدها استخراج النتائج واعتمادها من محافظ الغربية.

ويمكن للطلاب متابعة أخبارنتيجة ثالثة إعدادي محافظه الغربية 2024 من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية .