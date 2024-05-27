الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسي سابق: الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية

نشرة dmc
نشرة dmc

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك جهود مصرية ودبلوماسية لا تتوقف لمحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، ونفاذ المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف "حسن"، عبر مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc" والمُذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن تحركات الخارجية المصرية تساهم في كبح جماح الصعار الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القوانين الدولية ولا الإنسانية، وقصفها أمس لرفح الفلسطينية، ما هو إلا رد على قرار محكمة العدل الدولية، بأن لا شيء يستطيع أن يوقفها عن الحرب في القطاع.

ونوه، أن إسرائيل خدعت الشعب الفلسطيني، حيث تدعي أن هناك مناطق آمنة، وبعد ذلك تقصفهم، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

مساعد وزير الخارجية الاسبق الحكومة الاسرائيلية القوانين الدولية الإنسانية الشعب الفلسطيني

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