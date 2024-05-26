الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية الجرائم الإسرائيلية برفح الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، إن ارتكاب قوات الاحتلال المجزرة البشعة في رفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، والمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيسي فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة.

وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية، وعلى العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".