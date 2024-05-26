الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية الجرائم الإسرائيلية برفح الفلسطينية

رفح
رفح

أكدت الرئاسة الفلسطينية، إن ارتكاب قوات الاحتلال المجزرة البشعة في رفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، والمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيسي فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة.

وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية، وعلى العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

الرئاسة الفلسطينية رفح الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

أستاذ أدب عبري: الخلاف بين حكومة الحرب الإسرائيلية عميق

الصحة الفلسطينية: طواقم الإسعاف غير قادرة على انتشال الجثامين المتفحمة بمجزرة رفح الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة رفح الفلسطينية فاقت كل الحدود

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا

مراسل "القاهرة الإخبارية": المنطقة التى استهدفها الاحتلال سبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها

"النيران لا تزال مشتعلة".. "القاهرة الإخبارية" تعرض صورًا لمجزرة مخيم النازحين برفح الفلسطينية

"مجزرة جديدة".. الاحتلال الإسرائيلي يقصف خيام النازحين شمال غربي رفح الفلسطينية

شهداء وجرحى عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن الأونروا

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

"بعمل مصالح".. اعترافات بلوجر التجمع هدير عبد الرازق

حبس البلوجر هدير عبدالرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟