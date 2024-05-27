"الإحصاء": 30.2٪ زيادة فى أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بمصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري إلى 17357 أجنبيًا من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابــل 13331 أجنبيًا عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 30.2%.

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبيا بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبيا بنسبة 54.1% عام 2023.

تراخيص العمل بالقطاع الخاص

الأجانب الحاصلون على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي (2022 و2023) التوزيع النسبي للأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا للنوع عام 2022.

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023، حيث بلغ 6275 أجنبيًا بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبيًا بنسبة 34.4٪‏.

وتأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبيًا بنسبة 20.1٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبيا بنسبة 4.5%، تليها الدول الإفريقية (غير العربية)، حيث بلغ 662 أجنبيا بنسبة 3.8٪ بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعداد، حيث بلغ 71 أجنبيا بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.

أعداد العمالة الأجنبية

طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2023، تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8122 ترخيصًا بنسبة 46.8٪.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيص بنسبة 35.9 ٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 2246 ترخيصًا بنسبة 12.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيصًا بنسبة 4.4٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام 2023.

ويمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5413 أجنبيًا بنسبة 31.2٪ يليهم الإخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4215 أجنبيًا بنسبة 24.3٪ ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 3337 أجنبيًا بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.

فيما يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، حيث بلغ 4495 أجنبيًا بنسبة 25.9٪، يليه نشاط الفنون والإبداع والتسلية بعدد 3397 أجنبيا بنسبة 19.6٪، ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2288 أجنبيا بنسبة 13.2%، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 2225 بنسبة 12.8٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.