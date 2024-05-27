الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عامل دليفري يطعن زميله لخلاف على توصيل الطلبات بالعياط

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل دليفري متهم بالشروع في قتل زميله بسبب خلافات على أولوية توصيل الطلبات للزبائن بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل دليفري مصابًا بطعنة نافذة وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب عامل دليفري وزميله بالعمل بسبب خلافات على أولوية توصيل الطلبات للزبائن قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه وتم بارشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة قتل زميله عامل دليفري توصيل الطلبات العياط

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