الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق سائق للمفتى وتأجيل محاكمة شقيقه فى جريمة قتل بسوهاج

اعدام
اعدام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، قرارًا يقضي بإحالة أوراق سائق متهم في قتل مواطن والشروع في قتل آخر بمركز دارالسلام وبإجماع الآراء إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وفي ذات القضية قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل الحكم على شقيقيه إلى جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم.  

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الثاني بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية، في مركز دارالسلام.

وانتقل رجال الأمن وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بالاشتراك مع شقيقيه المتهمين الآخرين فى إطلاق النار على المجنى عليهما من أسلحة آلية مستقلين دراجة بخارية قيادة المتهم الثانى، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه، وإصابة الثاني أثناء تواجده في مكان الحادث.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

مركز دار السلام قتل مواطن إحالة أوراق سائق أسلحة آلية اطلاق النار

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