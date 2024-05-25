المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بإجبار شخص على التوقيع بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ع" و"م.ج"و"ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بإجبار المجنى عليه "ا.ا" على التوقيع بالإكراه بدائرة مركز دار السلام.

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بإجبار شخص على التوقيع بالإكراه فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإجبار المجنى عليه على التوقيع على إيصال أمانة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.