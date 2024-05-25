لسرقته.. عامل يستدرج طفلًا ويقتله فى الخصوص

لقي طفل مصرعه على يد عامل بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، إثر قيام المتهم باستدراجه لسرقة مبلغ مالى منه وقتله بعدة طعنات أودت بحياته وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخصوص العام وألقي القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل عمره 13 عاما على يد عامل في ورشة 31 عاما.

عامل يستدرج طفلًا ويقتله في الخصوص

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين مصرع الطفل بعدة طعنات بسبب قيام المتهم باستدارجه وقتله لسرقة 300 جنيه منه وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.