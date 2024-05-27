مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والعربية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد الجونة، والاتحاد السكندري ضد الزمالك، في الدوري المصري الممتاز، والوحدة ضد الهلال، والنصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري «دوري نايل» والقنوات الناقلة

- مباراة بيراميدز ضد الجونة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة دوسلدورف ضد بوخوم (في لقاء إياب تحديد الهابط للدرجة الأدني)، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي (دوري روشن)

- مباراة الأهلي ضد الفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الخليج ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الحزم ضد أبها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة النصر ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الشباب ضد الفتح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة التعاون ضد الاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الطائي ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الوحدة ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة ضمك ضد الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

موعد مباراة الأهلي المقبلة

سيلتقي الأهلي مع مضيفه فاركو، في الرابع عشر من يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

سيلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم السادس من يونيو المقبل، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.