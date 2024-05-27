الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة

بيراميدز والجونة
بيراميدز والجونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والعربية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27-5-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد الجونة، والاتحاد السكندري ضد الزمالك، في الدوري المصري الممتاز، والوحدة ضد الهلال، والنصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري «دوري نايل» والقنوات الناقلة

- مباراة بيراميدز ضد الجونة في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مباراة الأهلي والزمالك.. موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 وقائمة أبطاله عبر التاريخ

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة دوسلدورف ضد بوخوم (في لقاء إياب تحديد الهابط للدرجة الأدني)، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي (دوري روشن)

- مباراة الأهلي ضد الفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الخليج ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الحزم ضد أبها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة النصر ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الشباب ضد الفتح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة التعاون ضد الاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الطائي ضد الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة الوحدة ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

- مباراة ضمك ضد الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC

موعد مباراة الأهلي المقبلة

سيلتقي الأهلي مع مضيفه فاركو، في الرابع عشر من يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

سيلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم السادس من يونيو المقبل، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-5-2024 بيراميدز الجونة الاتحاد السكندرى الزمالك موعد مباراة منتخب مصر موعد مباراة الاهلى مباريات اليوم في الدوري السعودي

مواد متعلقة

مباراة الأهلي والزمالك.. موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 وقائمة أبطاله عبر التاريخ

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

وفاة 3 إثر حادث تصادم على الطريق السياحى فى حدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234