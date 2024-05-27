الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم رؤساء محطات المياه والشبكات الحاصلين على شهادة التنمية الفنية المستدامة

رئيس مجلس إدارة شركة
رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة

كرم المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، رؤساء محطات المياه "محطة مياه شبرا الخيمة ومحطة مياه الأميرية ومحطة مياه روض الفرج ومحطة مياه الفسطاط"، وكذلك رؤساء فروع شبكات عين شمس وشبكات المقطم وشبكات مدينة السلام وشبكات مصر الجديدة)، لحصول هذه المواقع على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن هذا التكريم يأتي نظير الجهود المضنية والمتميزة للمسؤولين عن هذه المواقع، والمساهمة الكبرى في رفع كفاءة العمل بكافة مواقع الشركة.

وأكد "الشيمي" أن الشركة تخدم ما يقرب من 17 مليون مواطن يوميًا بالعاصمة، بالشكل الأمثل ووفق أحدث النظم  التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في سبيل تحديث وتطوير نظم العمل لتحقيق أعلى معايير الجودة لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.

وأضاف أن الشركة ماضية في تعزيز البنية التحتية لمختلف مناطق العاصمة، والكفاءة التشغلية لشبكات المياه، بما يضمن أعلى جودة مياه لكافة العملاء.

وكان المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد صرح بأنه فى إطار حرص الشركة على الإلتزام بأعلى معايير الجودة بنظم التشغيل وإستدامة الخدمات المقدمة، فقد اجتازت شبكات مياه عين شمس كافة المراجعات الفنية المؤهلة، لتجديد شهادة اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثانية على التوالي، يأتي هذا في إطار مساعي الشركة في تحسين وتعزيز كفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وتابع "الشيمي"، أن حصول شبكات مياه عين شمس، التي تخدم 91000 مشتركًا من سكان مناطق عين شمس والمطرية وأرض النعام وعزبة النخل الغربية والكابلات والتروللي بجانب عزبة الريس، على شهادة الإدارة الفنية، يسهم في تحقيق رؤية الشركة لتقديم خدمات مستدامة وموثوقة للمجتمع، مؤكدا مواصلة تأهيل فروع الشبكات بمختلف مناطق الشركة ومحطات المياه التابعة لها، مشيرًا إلى أن الشركة تضع نصب أعينها توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع، وفق أحدث النظم التكنولوجية وبسواعد أكفء العاملين المهنيين.

وأضاف أن شبكة مياه عين شمس تخدم ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن، علمًا بأن مساحة الشبكة تبلغ 17.3 كم 2 تقريبا، وبأطوال مواسير يغطي 565 كم، وخدماتها تشمل تحسين وتعزيز البنية التحتية والكفاءة التشغيلية لشبكات المياه، تلبية الاحتياجات المناطق المخدومة.

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