الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يدعو إلى عدم التسرع فى الوصول إلى توافق بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر للدكتورة حنان البلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، على جهودها الحثيثة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين دول الإقليم.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع وزراء صحة إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

مفاوضات معاهدة الأوبئة

وفي كلمته، تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى مفاوضات معاهدة الأوبئة التي لم يتم الوصول إلى توافق بشأنها، من قبل الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر حيال المفاوضات، مؤكدا ضرورة منح تلك المفاوضات الوقت المناسب، وعدم التسرع في الخروج بنص غير متوازن، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في صالح دول الإقليم والدول النامية بشكل عام.

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واستعرض وزير الصحة والسكان أبرز العناصر التي لم تتمكن دول الإقليم من الوصول إلى تفاهم حيالها، التي تضمنت المشاركة وتبادل المنافع، والالتزامات المتعلقة بتطبيق مبدأ الصحة الواحدة، ونقل التكنولوجيا ورفع قدرات الدول النامية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد آلية أو صندوق تمويل يتمتع بصلاحيات، وحوكمة عادلة، ويحمل التزامات قانونية صريحة، للتعامل مع الطوارئ الصحية والأوبئة.

الصحة اقليم شرق المتوسط تعزيز التعاون معاهدة الأوبئة جنيف

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