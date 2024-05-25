السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أدوية مجهولة المصدر ب6 ملايين جنيه في مخازن غير مرخصة بالشرقية والغربية والبحيرة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

قامت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف الحملات التفتيشية الموسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، خلال شهر مايو الجاري.
وتمكن مفتشو فروع هيئة الدواء المصرية بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من مداهمة ٤ مخازن غير مرخصة، وملحق تخزين غير مرخص لصيدلية خاصة بمستشفى، بهم كمية من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومخزنة بطرق غير جيدة، مخالفة لاشتراطات التخزين الجيد.

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"هيئة الدواء" تفتح باب التسجيل فى ويبينار تدريبى عن إدارة التفاعلات الدوائية

تحرير محاضر بالوقائع.. وتحريز المضبوطات 

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط أكثر من ٤٥ ألف و١٥٣ وحدة مختلفة من الأدوية والمنتجات والمستحضرات الدوائية، وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بقيمة تبلغ ٦ ملايين ٣٥٠ ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.

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هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد المجلس القومى للأدوية والسموم بالسودان

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن إدارة التفاعلات الدوائية، ويهدف الويبينار العلمي إلى تعريف صيادلة المجتمع بتصنيفات التفاعلات الدوائية وكيفية إدارة التفاعلات الدوائية.

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الويبينار التدريبي يوم الأربعاء 29 مايو الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مقدم لصيادلة المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أن الويبينار التدريبي يعقد من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، وأن آخر موعد للاشتراك بالتدريب يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو الجاري، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

هيئة الدواء المصرية الجهات الرقابيه الحملات التفتيشية المؤسسات الصيدلية مديرية التموين

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