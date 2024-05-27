جهاز 15 مايو: إزالة إشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى ومنطقة الـ290 فدان

وجه المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو بإزالة كافة الإشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية ومنطقة الـ٢٩٠ فدان بمناطق الإسكان الاجتماعي.



وأشار المهندس رئيس الجهاز إلى أن الحملة قامت بإزالة جميع الإشغالات في المنطقة الصناعية الأولى والثانية ومنطقة الـ٢٩٠ فدان بالإسكان الاجتماعي في المدينة، بما في ذلك الأكشاك والمساحات الكبيرة التي تم استغلالها من قبل بعض أصحاب المصانع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، وأكد أن الحملات ستكون مكثفة لرصد كافة الإشغالات والمخالفات في المنطقة الصناعية الأولى والثانية والشوارع المحيطة بها.

ودعا المهندس علي سعد، أصحاب المصانع إلى الالتزام بالحد المسموح به وعدم استغلال المساحات أمام المصانع، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرضهم للمسائلة القانونية.

كما أوضح أن هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال إزالة العوائق أمام المصانع، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد المصانع المشغلة، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية مستقبلية لتصبح مدينة ١٥ مايو بوابة لكافة المستثمرين ورجال الصناعة.