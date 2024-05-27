تراجع 13% في ثمن الكيلو.. انخفاض كبير بأسعار اللحوم ومفاجأة قبل عيد الأضحى

قال عمرو مختار، عضواتحاد منتجي الدواجن، إن تحقيق الأمن الغذائي في مصر هدفًا استراتيجيًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين؛ من خلال تنفيذ سياسات شاملة لتحسين الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وتعزيز التصنيع الغذائي، ويمكن تحقيق تقدم ملموس نحو تأمين الغذاء الكافي والمغذي لسكان مصر بطريقة مستدامة.

وأوضح "مختار"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تستورد 40% من احتياجتها من اللحوم من الخارج، سواء راوس حية أو اللحوم المجمدة، حيث إن مصر تستورد من عدد من الدول والتي من ابرزها امريكيا اللاتنية، ومن شمال وجنوب البرازيل، وهناك استعدادت من كبيرة من قبل وازة الزراعة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

تراجع أسعار اللحوم

وأضاف "مختار"، أن شهدت أسعار اللحوم الحمراء شهدت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، ومتوقع أن يتواصل التراجع خلال الفترة المقبلة، مع قرب حلول عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت في أيام قليلة ما بين 160 و165 جنيهًا للكيلو قائم، بنسبة تراجع تصل إلى 13%.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعمل علي زيادة الأنتاج المحلي من اللحوم الحمراء من خلال تحسين الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تبني تقنيات حديثة في تربية الحيوانات وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مع دعم المزارعين المحليين من خلال تقديم القروض الميسرة والتدريب، وتحسين البنية التحتية، مع تطوير مرافق النقل والتخزين لتقليل الفاقد وتحسين جودة اللحوم.