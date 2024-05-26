إيقاف رمضان صبحى بسبب المنشطات

أخطرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات نادي بيراميدز بإيقاف لاعبه رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات لحين خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل.

وردت الوكالة المصرية على الخطاب الذي أرسله رمضان صبحي في وقت سابق، بإيقافه عن اللعب بشكل مؤقت بدايةً من اليوم وحتى خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو.

على صعيد آخر، أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الجونة في الجولة 25 من بطولة الدوري.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ونشر بيراميدز بيانًا جاء فيه:

"أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلًا عن أسبابها والغرض الحقيقي منها، مؤكدًا أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأبدى سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة أن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

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