«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى توظيف شمال القاهرة

نظم حزب المصريين الأحرار ملتقى توظيف للفئات العمرية والمؤهلات بمقر أمانة شمال القاهرة، مساء اليوم، تحت رعاية رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشركات والمنشأت الرائدة في السوق المصرية، ووفر الحزب مئات الوظائف للفئات المختلفة شباب وفتيات ومؤهلات وبدون.

حضر فعاليات الملتقى مساعد رئيس الحزب للتنظيم وعضو المكتب السياسي، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي رئيس المركز الإعلامي، كمال عجيب عضو الهيئة العليا، وهيئة مكتب شمال القاهرة.

وباشر فعاليات الملتقى مجدى طلعت مسؤول ملف التوظيف بالأمانة المركزية يُعدّ "ملتقى التوظيف بشمال القاهرة" فرصة للشباب من الأعمار المختلفة الباحثين عن عمل، إضافة لمباشرة الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، العديد من الخدمات المجانية المساعدة للشباب من بينها ورش عمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية استشارات مهنية وتوجيه وظيفي من قبل خبراء مختصين، تعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات المختلفة.