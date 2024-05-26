رشا الشامي تطلق منحة باسم زوجها الراحل أسامة الشاذلي

قالت الإعلامية رشا الشامى إنها ستطلق منحة باسم زوجها أسامة الشاذلي لاستكمال رسالته لعل ثوابها يصله.

أضافت زوجة الكاتب الراحل خلال فعاليات حفل تأبين الروائي أسامة الشاذلي، والذى ينظم صندوق التنمية الثقافية، منذ قليل فى سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا أن اشتراطات المنحة سيتم إعلانها على موقع يحمل أسم أسامة الشاذلى.

وأوضحت رشا الشامى أنها عكفت على جمع ارشيف الكاتب الراحل بعد وفاته بعشرة أيام من اغانى ومقالات وكتب، لافتة أن الفيلم الوثائقى "أسامة" الذى عرض فى حفل التأبين هو فيلم مبدئي لحين استكمال النسخة النهائية منه.

ويشهد الحفل إعلان - زوجته - الإعلامية والمخرجة رشا الشامي - عن سُبل تخليد ذكراه وحفظ إرثه الأدبي والثقافي والإنساني، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل منحة "أسامة الشاذلي" والمقرر إطلاق شروطها وفتح باب التقديم لها قريبًا.

ولأسامة الشاذلي أرث أدبي وفني متنوع حيث نشرت له روايات، سيد الأحلام، "قهوة الحرية"، "كفر العبيط"، "سيرة عباد الشمس"، "نوستالچيا"، و"أغسطس - أسفار العبث"، و"نورماندي"، و"السلطان"، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين "نديم العدم" و"جمهورية الغابة العربية". إضافة إلى مساهمته في كتابة الأغنية مثل "فاكراني بحبها" لمحمد محيي و"يا ست الكل ادعيلي" لمجد القاسم.

يعتبر أسامة الشاذلي من رواد الصحافة الإلكترونية في الألفية الثالثة حتى الآن، إذ أسّس مواقع: "كسرة - المولد - الليلة الكبيرة- الميزان"، إضافة إلى المساهمة في تأسيس "موقع السينما دوت كوم"، وإذاعة "تيت راديو" وهي من أوائل الإذاعات الإلكترونية التي أطلقت في بداية الألفية.