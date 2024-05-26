الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء حفل تأبين الروائى أسامة الشاذلى بمركز الإبداع الفنى (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأت مساء اليوم فعاليات حفل تأبين الروائي والكاتب الراحل أسامة الشاذلي الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية، وذلك في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

زوجة أسامة الشاذلي تعلن عن منحة باسمه

ويشهد الحفل إعلان زوجته الإعلامية رشا الشامي سُبل تخليد ذكراه وحفظ إرثه الأدبي والثقافي والإنساني، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل منحة "أسامة الشاذلي" والمقرر إطلاق شروطها وفتح باب التقديم لها قريبًا.

ولأسامة الشاذلي إرث أدبي وفني متنوع، حيث نشرت له روايات، سيد الأحلام، "قهوة الحرية"، "كفر العبيط"، "سيرة عباد الشمس"، "نوستالچيا"، و"أغسطس- أسفار العبث"، و"نورماندي"، و"السلطان"، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين "نديم العدم" و"جمهورية الغابة العربية"، إضافة إلى مساهمته في كتابة الأغنية مثل "فاكراني بحبها" لمحمد محيي و"يا ست الكل ادعيلي" لمجد القاسم.

يعتبر أسامة الشاذلي من رواد الصحافة الإلكترونية في الألفية الثالثة حتى الآن، إذ أسّس مواقع: "كسرة- المولد- الليلة الكبيرة- الميزان"، إضافة إلى المساهمة في تأسيس "موقع السينما دوت كوم"، وإذاعة "تيت راديو" وهى من أوائل الإذاعات الإلكترونية التي أطلقت في بداية الألفية.

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أسامة الشاذلي أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية الإعلامية رشا الشامي أنشطة دار الأوبرا المصرية مركز الابداع الفني

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