بينها تأبين الكاتب أسامة الشاذلى.. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد 26 مايو 2024، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المتعددة في القاهرة والإسكندرية، نرصدها لكم في هذا التقرير.

تأبين الكاتب أسامة الشاذلي واطلاق منحة باسمه

ففي السابعة مساء، تحتضن سينما مركز الإبداع الفني، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تأبين للكاتب الروائي أسامة الشاذلي.

يعقد الحفل بحضور زوجته الإعلامية والمخرجة رشا الشامي، حيث من المقرر أن تعلن عن سُبل تخليد ذكراه وحفظ إرثه الأدبي والثقافي والإنساني، فضلا عن الإعلان عن تفاصيل منحة "أسامة الشاذلي" والمقرر إطلاق شروطها وفتح باب التقديم لها قريبًا.

ويشارك في الحفل شخصيات عامة من نجوم الصحافة والرواية والإعلام ممن زاملوا أسامة الشاذلي في مشواره المهني إلى جانب أبناء دفعته "88 حربية " حيث بدأ حياته ضابطًا في القوات المسلحة.

سبع حركات للقسوة بمركز الحرية للإبداع الفني

وفي نفس التوقيت ــ السابعة ــ مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية لمناقشة رواية الكاتب مصطفي البلكي، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار سما للنشر، تحت عنوان “سبع حركات للقسوة”.

ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كل من، الكاتبة الروائية انتصار عبد المنعم، والكاتبة الناقدة سارة القويسي، ويدير الأمسية الكاتب الروائي علي الفقي.

تجربة أحمد عبد المعطي حجازي ببيت الشعر العربي

وفي الثامنة مساء، وفي أمسية جديدة من أمسيات بيت الشعر العربي، والتي تعقد في رحاب مركز إبداع بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تعقد أمسية لمناقشة كتاب "نهار بين ليلين"، من تأليف الشاعر الناقد إبراهيم خطاب، عن التجربة الشعرية للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي.

كما يتطرق الكتاب والصادر في جزئين عام 2014، عدد من القضايا الفكرية الهامة مثل: لغة الشعر وصوره وموسيقاه، القصيدة الخرساء وقصيدة النثر. ويتناول الكتاب بالعرض والنقد والتحليل كل من: الناقد دكتور رضا عطية، والشاعر محمد عزيز.

"ذاكرة الوطن" ببيت السحيمي

كما يقيم مركز ابداع بيت السحيمي، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن"٠

يناقش الصالون هذا الشهر الاحتفال بالذكرى الستين لتحويل مجرى نهر النيل للسد العالي.. ويشارك فيه الضيوف: دكتور مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، شريف جاد الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، المهندس صبري العشماوي رئيس جمعية بناة السد العالي. ويدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي٠

يعقب الصالون حفل جديد لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة٠

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل لفرقة الخان الموسيقية بقيادة الفنان فادي المغربي.