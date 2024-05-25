زيزيت سالم: "الشارع الخلفي" محاولة لاكتشاف أسرار النفس البشرية الشائكة

تنتظر الكاتبة زيزيت سالم، خروج أحدث إصداراتها السردية، المجموعة القصصية “الشارع الخلفي”، من المطبعة، والتي تصدر قريبا عن دار كلمات عربية للنشر، تصميم غلاف للفنان عبد الرحمن محمد خلف، واللوحات الداخلية للفنانة التشكيلية رباب كيلاني.

تفاصيل أحدث مجموعات الكاتبة زيزيت سالم

وكشفت الكاتبة القاصة والروائية زيزيت سالم، لــ “الدستور” في تصريح خاص عن ملامح عملها السردي المنظر، مشيرة إلي أن: مجموعة "الشارع الخلفي" تصدر عن دار كلمات عربية، وهي عبارة عن مجموعة قصصية تضم 19 قصة.

وعن أبرز موضوعات مجموعة “الشارع الخلفي”، والقضايا التي تعالجها أضافت زيزيت سالم: تدور قصص المجموعة حول حكايات يكتنفها الغموض وتحركها الغيبيات، قصص تحاول الغوص في أعماق النفس البشرية واكتشاف أسرارها الشائكة.

ولفتت “سالم” إلي: تحتوي المجموعة أيضا على 19 لوحة فنية، كل لوحة تعبر عن قصة من قصص المجموعة، اللوحات بريشة الفنانة التشكيلية رباب كيلاني التي تفضلت بإهدائي هذا الإبداع الراقي.

ومن إحدي قصص مجموعة “الشارع الخلفي”، للكاتبة زيزيت سالم نقرأ: لا أدري كم مرَّ من الوقت وأنا أجثو على ركبتي، أنبش الرمال بكلتا يدي حتى تقصفت أظافري، أتناوب بين نبش الرمال وادارة كونتاكت السيارة التي انغرست أمام المقبرة المفتوحة.

أنبش الرمال تحت العجلات الخلفية بطريقة هستيرية بعد أن أدركت أنني فقدت السيطرة، وأنني عاجزة تماما عن ايجاد مخرج، وأن كل شئ يخذلني ويتكاتف من أجل انهياري.

كل مرة أتعهد أمام نفسي بعدم الانسياق وراء عنادي فأعجز عن تحقيق ذلك لأجني في النهاية عواقب وخيمة، وها هو النهار أوشك على الأفول وأنا وحدي في المقابر.

استسلمت للأمر وتوقفتُ عن النبش، حتى لمحت من بعيد شاحنة صغيرة تسير باتجاهي، وليتهم ظهري ومشيتُ نحو شنطة السيارة وأنا أتوقع ضربة على رأسي من الخلف، أو يدا تكمم فمي ليسحبونني إلى المقبرة المفتوحة ويتناوبا اغتصابي ثم يدفنونني بها، وكأن تلك المقبرة فتحت اليوم من أجلي، فلا أحد سيسمع استغاثاتي او سيدري بما حدث لي.

يشار إلي أن “زيزيت سالم”، كاتبة مصرية من مواليد القاهرة، حاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس قسم محاسبة.

صدر لها كتاب "أقلام دافئة" عام 2013، وديوان شعري بعنوان "أبجدية عشق" عام 2015، ونصوص "من شرفة المنتهى" عام 2016، ومجموعة قصصية "عرائس السكر" عام 2018، ورواية "تبغ وشوكولاتة" عن دار بتانة للنشر عام 2020، وكتاب"ليل طويل القامة " 2022 وقصص "حاسة الحب السابعة" 2023.