الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" يستعرض مراحل تصنيع منتجات "إيزيس"

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الإعلامي أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، تاريخ ونشأة مصنع سيكم للمنتجات والأعشاب الطبية "شركة إيزيس"، ومراحل الإنتاج والتغليف.

وقال الإعلامي أحمد داود: "شركة لوتس هي التي تعمل الأوبريشن والتجهيز لكل الأعشاب من الموصفات حتي الفلتر باك، من خلال 3 مكانات T27، و4 مكانات ميز المسئولين عن الفيلم بعد كده في باكينج سلوفان".

وأضاف: "الهدف هنا اقتصاد للشركات فضلًا عن جزء اجتماعي، والانتاجية حوالي عشر ثلاث متر مربع على مئة وخمسين فدان".

دي ام سي أحمد داود الكونتينر

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