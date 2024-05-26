الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بمركز لندن للدراسات: ضغط من دول أوروبية لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إيثان إي دينسر
إيثان إي دينسر

قال إيثان إي دينسر، خبير بمركز لندن للدراسات، إن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين كدولة مستقلة يعتبر خطوة أولى تجتمع فيها ثلاث دول مرة واحدة على هذا الشأن، ويعتبر أداة قوة وضغط من جانب أوروبا، كما فعلت المجر من قبل، حتى إن السويد لم يكن لديها نفس القدرة من القوة في السابق.

وأضاف "دينسر"، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه بالإضافة للدول الثلاث كانت هناك الكثير من الإجراءات التي تتصل بالاعتراف بشكل مستقل عن أي من الجهات الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وتابع: "في خضم الدول الأوروبية هناك ثلث الدول التي تحاول الاعتراف، وهناك بعض الخطوط والأطر العامة التي تحدد هذا الأمر لمجابهة العدائيات الإسرائيلية في غزة، وهذا له معنى أشد كبير حتى إنه يمكن أن يؤدي لعزلة إسرائيل في البيئة العالمية، وربما يكون هناك تأثر للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن خطوة الاعتراف تعتبر شأنًا كبيرًا وعظيمًا، وهذه موجة من الاعترافات التي بدأنا نلمسها وتأتي من أكبر المؤسسات العليا التي تصبح مسئولة عن إدارة العلاقات الإسرائيلية مع الكثير من الدول، لكن هناك حاجة لكثير من الخطوات الدبلوماسية.

خبير بمركز لندن للدراسات الفلسطينية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية إيمان الحويزي

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