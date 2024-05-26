الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث شئون إسرائيلية: نتنياهو لا يلتزم بالقانون الدولى.. والحرب على غزة مستمرة

يحي قاعود الباحث
يحي قاعود الباحث في الشؤون الإسرائيلية

قال يحي قاعود، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن هناك حالة من الارتباك في إسرائيل بعد تصريحات خرجت من بعض المسئولين تتسم بالحدة ولعل أشهرها تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية "سموترتش".

وأضاف "قاعود" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لا يلتزم بالقانون الدولي والحرب على غزة مستمرة رغم الضغط الدولي.

ونوه بأن على الدول الأوروبية، أن تتحد وتسير كما سارت أيرالندا وأسبانيا، حيث اعترافتا بالدولة الفلسطينية المستقلة، لإعمام السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن كل ما يحاك في الساحة الإسرائيلية لم يشكل تهديدا على الائتلاف اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، على الرغم من التظاهرات التي تغرق شوارع تل أبيب.

وتابع، أن "بن جفير" يريد أن ينتقل إلى الاستيطان في قطاع غزة، كما أنه لم يهدد فقط باجتياح قطاع غزة- بشكل كامل- وإنما قتل كل ما هو فيه، وهناك دعوات من قبل بعض مناصري تحت الأحزاب الشعبوية بقتل قطاع غزة بقنبلة نووية محدودة لتشمل كل سكان القطاع أو تهجيرهم.

باحث شؤون إسرائيلية غزة نتنياهو مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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