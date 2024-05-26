البترول الحرام.. استمرار حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه

أصدر قاضي المحكمة المختصة قرارا اليوم باستمرار حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين في اتهمهما بغسل 5 ملايين جنيه فى أعمال بيع البترول بطريقة غير مشروعة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ضبطت شخصينن - لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية)، وإيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.