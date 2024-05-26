خالد مرتجى: نشكر أجهزة الدولة على التنظيم الرائع للنهائى الإفريقى

أبدى خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة الأهلي: "الجميع أثنى على التنظيم في نهائي إفريقيا وأبرزهم باتريس موتسيبي رئيس كاف، لا بد من شكر أجهزة الدولة التي ساعدت في التنظيم والخروج بهذا الشكل".

وأضاف: "الكل كان حريصًا على خروج النهائي بشكل يليق بصورة مصر وبهذا الحدث الكبير".

وشدد مرتجي على أنه بشهادة الجميع فقد أثنى الجميع على التنظيم ومشهد توزيع الجوائز، فإن دل على شيء فهو يدل على أن نادي الأهلي قادر على تنظيم أي محفل رياضي.

وكشف: "نستعد للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية 2024، والسنوات الأخيرة شهدت طفرة في النشاط الرياضي وتم حصد عدد كبير وغير مسبوق من البطولات بفضل الإدارة المحترفة من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة".

وتوج الأهلي بالبطولة الثانية عشرة في دوري الأبطال، بعد حسم لقاء الإياب ضد الترجي بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء هدف الأهلي من نيران صديقة، بعدما سجل روجر أهولو، لاعب الترجي، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وأصبح فريق الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا، كذلك عزز رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

كما أصبح الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.

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