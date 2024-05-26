الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتابع العمل في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ، اجتماعا، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطواريء  للوقوف على آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات الهامة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، مديري الإدارات، والجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يشدد بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح على مخالفات البناء

خلال الاجتماع استعرض محافظ  بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد آخر مستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل في تلقي طلبات  المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، مشيرا بان الأجهزة التنفيذية واصلت استقبال المواطنين، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار محافظ بورسعيد استمرار المراكز التكنولوجية بالأحياء فى استقبال طلبات المواطنين لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن وكما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق  تدريب  العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها، موجها العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأكد المحافظ  على ضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها الأجهزة التنفيذية على مستوي المحافظة بتكثيف الجهود والاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال  العيد، مشددا علي  رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

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بورسعيد تصالح البناء محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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