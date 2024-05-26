"طلعت مصطفى" تطلق أول حدث رياضى للقفز بالمظلات فى مدينتى.. إشادات كبيرة بـ "Fly over Madinay" (فيديو)

على مدار يومي ٢٤ و٢٥ مايو، انطلقت فعاليات "Fly over Madinaty "، وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات يقام لأول مرة في مدينتي. وتم تنظيم الحدث بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وSkydive Pharaohs المتخصصة في تنظيم فعاليات القفز بالمظلات.

وتضمنت الفعاليات نوعين من القفز بالمظلات، الأول كان القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم، وشارك فيه 25 شخصًا. أما النوع التاني من القفز، فكان بمظلات "الباراموتور" بمشاركة 15 شخصًا ونفذوا القفزة من مسافة 4 آلاف قدم. وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وجمال مدينتي من السماء، وأعربوا عن إعجابهم بتجربة القفز بالمظلات التي تمت لأول مرة في مدينتي. ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين.

وتعكس إقامة الحدث الإمكانات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي، والتي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية؛ لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدًا لإقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

وفي ختام الحدث تم تنظيم احتفالات كبيرة في أوبن إير مول مدينتي، تضمنت عروضا وفقرات لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حفل كبير لفريق "مسار إجباري"، والذي شهد اقبالًا كبيرًا من سكان مدينتي.