الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اجتماعه مع رؤساء شركات التوزيع

د. محمد شاكر
د. محمد شاكر

قال د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتابع تفصيليًا بشكل دائم نسب الفقد في شركات التوزيع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة القابضة ورؤساء شركات التوزيع على تحسين نسب الفقد، على أن يكون ذلك في أقل نسبة ممكنة لتحسين كفاءة الأداء لأعلى درجة.

أضاف وزير الكهرباء لـ"الدستور" أن الغرض من اجتماع اليوم مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وضع قواعد لخفض نسب الفقد، لرفع كفاءة شبكات التوزيع.

وأشار “الوزير” إلى أن تقليل نسب الفقد بهدف تحسين كفاءة الأداء؛ حتى لا نخسر أموالًا والتي تحصّل لتحسين كفاءة استغلال الوقود.

وانفرد “الدستور” بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ارتفاع نسب الفقد في شركة جنوب القاهرة لتوزيع  الكهرباء والتي تخطت في بعض المناطق التابعة للشركة لأكثر من 45% مثل منطقة الهرم وفيصل.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركة جنوب القاهرة تستهدف تقليل نسب الفقد في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 لـ35%، مقارنة بعام 2024/2023 التي تجازت نسب الفقد فيها الـ40% بشكل عام على مستوي الشركة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الشركة تلقت تعليقات سلبية خلال مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2024، لكونها صاحبة أعلى معدل نسب فقد بين شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة شركات التوزيع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يستقبل سفير بلجيكا لبحث التعاون والاستثمار المستقبلى

الأكثر قراءة

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟