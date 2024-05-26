وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اجتماعه مع رؤساء شركات التوزيع

قال د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتابع تفصيليًا بشكل دائم نسب الفقد في شركات التوزيع، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة القابضة ورؤساء شركات التوزيع على تحسين نسب الفقد، على أن يكون ذلك في أقل نسبة ممكنة لتحسين كفاءة الأداء لأعلى درجة.

أضاف وزير الكهرباء لـ"الدستور" أن الغرض من اجتماع اليوم مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وضع قواعد لخفض نسب الفقد، لرفع كفاءة شبكات التوزيع.

وأشار “الوزير” إلى أن تقليل نسب الفقد بهدف تحسين كفاءة الأداء؛ حتى لا نخسر أموالًا والتي تحصّل لتحسين كفاءة استغلال الوقود.

وانفرد “الدستور” بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ارتفاع نسب الفقد في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تخطت في بعض المناطق التابعة للشركة لأكثر من 45% مثل منطقة الهرم وفيصل.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركة جنوب القاهرة تستهدف تقليل نسب الفقد في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 لـ35%، مقارنة بعام 2024/2023 التي تجازت نسب الفقد فيها الـ40% بشكل عام على مستوي الشركة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الشركة تلقت تعليقات سلبية خلال مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2024، لكونها صاحبة أعلى معدل نسب فقد بين شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية.