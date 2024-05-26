وزير الكهرباء يستقبل سفير بلجيكا لبحث التعاون والاستثمار المستقبلى

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا.

وأشاد "شاكر" في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى إستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2035.

ورحب الوزير بالاستفادة من الخبرات البلجيكية في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بالمهمات اللازمة لانتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة من المصادر المتجددة.

وأشاد "شاكر" بالشركات البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم، ونظرًا لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد الوزير، أن الإسترتيجية المصرية تهدف إلى أن تكون مصر مركز محوري للطاقة.

وأكد فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’ Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية فى دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها واستخدام الهيدروجين.

وأشاد السفير بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات

وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية مؤكدًا على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

وتأتى مثل هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.