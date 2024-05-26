"التراث الخفي: الأسطورة السومرية".. جديد فتحي عبد السميع عن دار وعد

صدر حديثًا عن دار وعد للنشر والتوزيع كتاب التراث الخفي: الأسطورة السومرية والرواية الخليجية للسيرة الهلالية" للشاعر والباحث فتحي عبد السميع، والغلاف للفنان محمود الشنقرابي.

وصدر فتحي عبد السميع كتابه بقوله:"يتكون الكتاب من 3 أقسام يتحدث الأول عن التراث الخفي الذي يتم نقله من مادةٍ تراثية قديمة، إلى مادةٍ تراثية أحدث منها بقرون طويلة، وبشكل تختفي فيه ملامح المادة الأولى أو تذوب في المادة الجديدة، وتعيش بشكل خفي في ظل مناخٍ سياسي وديني واجتماعي مختلف.

ينطلق القسم الثاني من ملاحظة غياب الرواية الخليجية للسيرة الهلالية رغم انطلاق السيرة منها ووجود أحداث كثيرة وقعت في نجد وبلاد السرو وعبادة، ورغم وجود روايات كثيرة للسيرة في الشام وشمال إفريقيا وجنوبها. ويذهب الكاتب إلى وجود رواية خليجية للسيرة لكنها مفقودة، ويمكن اقتفائها في الحكايات الشعبية الصغيرة من خلال قراءة تلك الحكايات قراءة فنية تقدر الرموز وترصد التلميح قبل التصريح. ويقدم الكتاب نموذجا تطبيقيا يكشف من خلاله كيفية اختفاء الهلالية في الحكايات شعبية.

أما القسم الثالث فيذهب إلى أن الأسطورة السومرية تعيش في طيات السيرة بشكل خفي، ويقدم الشواهد التي تؤكد ذلك، وتثير الكثير من الأسئلة الجديدة حول الهلالية التي يعتبرها الكاتب عملا إبداعيا إنسانيا رفيع المستوى، وينادي بتحريرها من بني هلال وتاريخهم.

وفتحي عبد السميع شاعر وباحث مصري حاصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2023، من مواليد قنا عام 1963، رئيس تحرير سلسلة الإبداع الشعري التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمين عام مؤتمر أدباء مصر «دورة المشهد الشعري» في الإسكندرية عام 2009م، وأمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011م، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز الثقافة اللامادية بجامعة جنوب الوادي.

صدر لعبد السميع العديد من الدواوين والكتب البحثية ومنها ديوان الخيط في يدي ـ هيئة قصور الثقافة 1997، تقطيبة المحارب ـ كتاب حتحور 1999، ط2 مكتبة الأسرة 2002، خازنة الماء ــ شعرـ المجلس الأعلى للثقافة 2002، فراشة في الدخان ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2002، تمثال رملي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2012، الموتى يقفزون من النافذة ـ هيئة قصور الثقافة 2013، أحد عشر ظلا لحجر ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2016، عظامي شفافة وهذا يكفي، دار بتانة، 2022، "الجميلة والمقدس" ـ نقد ـ دار الهلال 2014، "القربان البديل" ـ طقوس المصالحات الثأرية ـ الدار المصرية اللبنانية 2015، "شعرية الحدث"، مختارات وقراءة نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2015، الشاعر والطفل والحجر ـ سيرة ذاتية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2016، وجوه شهريار، سلسلة كتاب اليوم، العدد 711، مؤسسة أخبار اليوم، ديسمبر 2022.