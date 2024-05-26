الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": منظمات تابعة للأمم المتحدة ستتسلم المساعدات فى غزة

المساعدات
المساعدات

رصد مراسل قناة “إكسترا نيوز”، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر كرم أبوسالم، مشيرًا إلى أن الحياة عادت مرة أخرى للمعبر بعد توقف دام 20 يومًا بعدما أغلقته قوات الاحتلال في الخامس من هذا الشهر ثم احتلته بشكل كامل هو ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم عادت الحياة مرة أخرى وتدفقت المساعدات المصرية من جانب حدود مصر في الاتجاه الآخر، متابعًا: "لكن السؤال الأهم من الذي سيتسلم تلك المساعدات بعد وصولها إلى الجانب الفلسطيني؟".

وأضاف أن من سيتسلم المساعدات الإنسانية هى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، متابعًا: "سيتم تفريغ الشاحنات بعد عبورها والذهاب بها إلى داخل قطاع غزة، حيث أماكن تجمع النازحين والأماكن المتضررة".

المساعدات الإنسانية معبر كرم أبو سالم غزة قطاع غزة اكسترا نيوز

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