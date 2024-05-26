غدًا.. مناقشة ديوان "بلا أثر سواي" في منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني ندوة نقدية لمناقشة ديوان "بلا أثر سواي" للشاعرة د.صحر أنور ويناقش الديوان الكاتب والناقد د.يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة د.عبير الحلوجي.

وديوان "بلا أثر سواي" صادر عن دار (التكوين) السورية للترجمة والنشر وهو الأول لصحر أنور الحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال وحظى بمقدمة لافتة للشاعر أحمد الشهاوي.

وكتب الشهاوي في مقدمته:"الشَّاعرة التي قدَّمت لنفسها مُتَّكئةً على قداسة الحرْف،تؤكدُ أنَّ لا أثر سوى هذه الرُّوح التي نُفِخَتْ من الحرْف،إذْ لا علامة أَو رَسْم مُتخلِّف من شيء ما سواها، سوى ذات الشَّاعرة.ولا علامة أَو دَليل شاهِد على وُقُوع حادِثٍ ما سواها. وذلك الأثر الباقي هو المرئي والملمُوس،الذي يدلُّ على الذَّات الشَّاعرة في سعيها نحو رُوحها أولا والعالم الواسع من بعدها".

جاء الديوان في ستين قصيدة، تفيض عذوبة وعاطفة مشوبة بالحزن والفقد غالبًا، وبالعتاب أحيانًا كثيرة، نستطيع أن نقول أنها تنتمي إلى المدرسة الرومانسية التي تتميز برهافة الحس، ولمحة الحزن التي لا تفارق شعراءها. تعبير صادق عن تجربتها الذاتية والشعرية في آنٍ، كما تتميز قصائدها باعتمادها على الصور الجمالية الممكنة والبديعة في نفس الوقت، تفضل الكتابة بنمط الشعر الحديث ؛ ولذا فإن موسيقى الشعر لديها جاءت هادئة ناعمة.

أما عن صحر فقد صدر لها كتاب "نساء في عالم الأعمال " من دار النابغة، وبدأت في نشر كتاباتها وقصائدها منذ عام 2003 في مواقع ومجلات مصرية وعربية مختلفة، إلى أن قررت مؤخرا إصدار ديوانها الأول " بلا أثرٍ سواي "، وقريبا سيتم نشر ديوانها الثاني.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".