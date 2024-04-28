مناقشة رواية "دولاب مريم" للدكتور فهمي عبدالسلام.. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "دولاب مريم" للقاص والروائي الدكتور فهمي عبدالسلام.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي سمير فوزي، ويدير الندوة الكاتب الصحافي محمود الشربيني.

وقد صدرت رواية "دولاب مريم" حديثًا عن دار الأدهم للنشر في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الكتب الفكرية والإبداعية للكاتب الدكتور فهمي عبدالسلام، من بينها "حجرة الفئران"، "مذكرات الغرفة ٨"، "الرواية في زمن مضطرب"، و"سوء تفاهم".

منتدى المستقبل للفكر والإبداع

ويعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع الحلقات النقدية باستمرار حول الثقافة المصرية والعربية، ولتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

يشار أنه ستعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

الدكتور فهمى عبد السلام

هو طبيب الأسنان، وأستاذ الجامعة، والقاص، وكان من أصدقاء الشاعر الراحل أمل دنقل»، حتى إنه كان يلتقيه يوميا لعشر سنوات، وقرر أن يكتب عنه ليبرز الشاعر والإنسان في كتابه "مذكرات الغرفة 8"، من "دار المحروسة"، ليرصد فيه كل ذكرياتهما معا.

وفي كتابه "الرواية في زمن مضطرب"، يقدم الأديب الدكتور فهمي عبد السلام، إعادة قراءة لبعض الروايات ، من خلال تجديد ما أثير حولها من جدل إبان صدورها، والدراسة ليست دراسات نقدية بالمعني الأكاديمي للكلمة لكنها قراءات في عدد من الروايات التي تعتبر علامات ثقافية في عالم الرواية المصري ولا يفوته أن يورد أجزاء منها للتدليل على العلاقة بين النص الروائي بشخوصه ومداراته ومعانيه، والرؤية النقدية المُفسرة والشارحة له، مضيفا بذلك بعدا آخر يسهم بشكل كبير في اتساع مجال الرؤية والنظرولت يفوت الكاتب أن ينبئ القارئ بظروف وخلفيات الكاتب وقناعاته الفكرية والسياسية،، وكذلك القصة الحقيقية وراء الرواية.