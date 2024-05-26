رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدورى لمتابعة ترتيبات مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ومحمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لإجراءات وترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي توافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التي كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.

وأضاف "الحمصاني" أن مسئولي الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر.

وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم تأكيد أنه يتم العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التي ستضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التي ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.

وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي عقد عدد من صفقات المشروعات، إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وتم في هذا السياق استعراض نماذج لمن قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.

وأشار "الحمصاني" إلى أن المؤتمر من المُقرر أن يحضره لفيف من المسئولين الحكوميين من دول الاتحاد الأوروبي.