4 آلام فى الجسم يمكن أن تشير لنوبة قلبية.. ما هى الأعراض؟

تتراوح أعراض النوبة القلبية من ألم الصدر إلى عدم وجود ألم على الإطلاق، فنقص تروية عضلة القلب الصامت وهو شائع لدى مرضى السكر وكبار السن وقد لا يسبب أي ألم، لذا فإن العناية الطبية السريعة أمر بالغ الأهمية للتمييز بين آلام القلب والأنواع الأخرى.

أعراض النوبة القلبية

تتنوع أعراض النوبة القلبية دائمًا، وتتراوح من ألم شديد في الصدر إلى آلام غير نمطية خفيفة وأحيانًا لا تشعر بأي ألم على الإطلاق. وعلى الرغم من أن آلام الجسم لا تشير بالضرورة إلى نوبة قلبية، إلا أن بعض أنواع الألم، خاصة عندما تصاحبها أعراض أخرى، يمكن أن تكون علامات تحذيرية محتملة.. فيما يلي خمسة أنواع من آلام الجسم التي قد تشير إلى نوبة قلبية:

ألم في الصدر:

العرض الأكثر شيوعاً للنوبة القلبية هو ألم في الصدر أو عدم الراحة. قد تشعر بالضغط أو الضيق أو الضغط أو الثقل. قد يحدث الألم في الجانب الأيسر أو في منتصف الصدر.

ألم في الذراع:

الألم أو الانزعاج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، والذي غالبًا ما يمتد من الصدر إلى الذراع اليسرى، هو علامة محتملة أخرى على نوبة قلبية. في بعض الأحيان قد ينتشر الألم إلى الكتفين والظهر.

آلام الحلق والفك:

قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الحلق أو الفك السفلي، خاصة عند المشي أو ممارسة الرياضة، قد يبدو هذا وكأنه ألم في الأسنان أو إحساس بالاختناق أو ضغط في الرقبة.

ألم في البطن:

يمكن أن يشير الألم في الجزء العلوي من البطن في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية، وقد تشعر بالألم أو الضيق أو الضغط وقد تترافق مع القيء.

لا يوجد ألم: نحو 10% من النوبات القلبية قد تسبب ألمًا خفيفًا جدًا أو لا تسبب أي ألم على الإطلاق.وهذا ما يسمى نقص تروية عضلة القلب الصامت، ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عند مرضى السكر وكبار السن والمرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي.

من الضروري أن نتذكر أن أعراض الأزمة القلبية تظهر بشكل مختلف لدى الأشخاص المختلفين، لذلك لا يعاني منها الجميع بنفس الطريقة. إذا كان شخص ما يعاني من هذه الأعراض، خاصة عندما تكون شديدة أو مستمرة أو مرتبطة بالتعرق والدوخة والشعور بالقلق، فيجب عليه طلب الرعاية الطبية على الفور. يمكن لبعض الاختبارات البسيطة والسريعة، مثل تخطيط كهربية القلب (ECG)، وتخطيط صدى القلب (ECHO) وعيار الدم، أن تساعد بسهولة في التمييز بين آلام القلب وأنواع الألم الأخرى. في حالة الإصابة بنوبة قلبية تذكر أن "الوقت هو العضلات"، لذا فإن الإجراء السريع يمكن أن ينقذ عضلة القلب من التلف ويمنع الوفيات الناجمة عن القلب.