الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النعناع.. نكهة منعشة وفوائد كثيرة

النعناع
النعناع

مع اقتراب فصل الصيف وانتشار النعناع الطازج في الأسواق، تتزايد أهمية هذا النبات العطري الذي يتميز برائحته الزكية وطعمه المنعش، ولا يقتصر استخدام النعناع على إضافة نكهة مميزة للأطعمة والمشروبات، بل يمتد ليشمل العديد من الفوائد الصحية التي تجعله عنصرًا أساسيًا في الطب التقليدي والحديث. 

خلال السطور التالية يتناول موقع "الدستور" الفوائد الصحية للنعناع وكيف يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياتنا اليومية، حيث يستخدم في العديد من الأغراض، سواء في الطهي أو الطب التقليدي.

الفوائد الصحية للنعناع

تحسين عملية الهضم

 النعناع يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويخفف من الغازات والانتفاخ، ويُستخدم زيت النعناع غالبًا في علاج أعراض القولون العصبي.

تخفيف الصداع

يُعرف زيت النعناع بقدرته على تخفيف الصداع، وخاصة الصداع النصفي عند تطبيقه موضعيًا على الجبهة والصدغ.

تخفيف آلام العضلات

 يحتوي النعناع على خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل عند استخدامه كزيت موضعي.

استخدام زيت النعناع بشكل مستمر.. تعرّف على ما سيحدث فى جسدك

تحسين صحة الجهاز التنفسي

 النعناع يحتوي على المنثول، الذي يساعد في فتح الممرات الهوائية وتخفيف احتقان الأنف، مما يجعله مفيدًا في علاج نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية.

تعزيز صحة الفم

 يُستخدم النعناع في العديد من منتجات العناية بالفم، مثل معاجين الأسنان وغسولات الفم، نظرًا لقدرته على قتل البكتيريا وتحسين رائحة الفم.

تخفيف الغثيان

يمكن أن يساعد شاي النعناع أو مضغ أوراق النعناع في تخفيف الشعور بالغثيان والقيء، مما يجعله مفيدًا للحوامل والأشخاص الذين يعانون من دوار الحركة.

تحسين التركيز

يشير بعض الدراسات إلى أن رائحة النعناع يمكن أن تحسن اليقظة العقلية والتركيز.

تأثير مضاد للبكتيريا

 يحتوي النعناع على مركبات مضادة للبكتيريا، مما يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية.

تهدئة البشرة

يُستخدم النعناع في بعض منتجات العناية بالبشرة لتهدئة الحكة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

ومع انتشار النعناع في الأسواق، يمكن للجميع الاستفادة من هذه الفوائد الصحية من خلال إدراجه في النظام الغذائي أو استخدامه في شكله الطبيعي أو المستخلصات المتاحة.

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