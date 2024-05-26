الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الجمعية غير العادية لـ"كيما" 12 يونيو المقبل

شركة الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

تعقد شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في 12 يونيو القادم، اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ لمناقشة اعتماد السعر الخاص بالأعمال الإضافية لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلى شركتى تكنيمونت الإيطالية وأوراسكوم، بالإضافة إلى تفويض مجلس ادارة الشركة بصفته فى التوقيع على تعديل المادة (1) لعقد الأعمال الهندسية والتوريد والانشاء لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم مع شركة تكنيمونت الإيطالية. 

كما سيتم مناقشة شروط وأحكام التعديل رقم (4) لعقد التمويل المشترك المزمع توقيعه مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الامونيوم.

وتعد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) إحدى الشركات الكبيرة في مجال الصناعات الكيماوية في مصر وتأسست الشركة في عام 1956 وتعتبر واحدة من الشركات القيادية في هذا القطاع وتقوم شركة كيما بإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الكيماوية التي تستخدم في مختلف الصناعات مثل صناعة الأسمدة. 

ومن بين منتجات شركة كيما الأسمدة الزراعية المختلفة التي تلعب دورًا هامًا في زيادة الإنتاج الزراعي. 

وتعتبر شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) رائدة في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للكثير من العاملين في هذا القطاع وتواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها وزيادة تواجدها في الأسواق.

تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتهدف شركة كيما إلى استدامة نموها من خلال تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا لمسائل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها والتزامها بالقوانين والتشريعات البيئية.

من النواحي الاجتماعية، تسعى شركة "كيما" إلى دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل وبرامج تدريبية للشباب، بالإضافة إلى دعم مشاريع التنمية المحلية والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للمجتمعات المحلية.

من الناحية الاقتصادية، تلعب شركة كيما دورًا هامًا في تعزيز الصادرات المصرية من خلال تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية مختلفة، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كيما الصناعات الكيماوية قطاع الاعمال القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الأعمال

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