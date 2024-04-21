الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كيما" تنظم ندوة توعوية بعنوان السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل

شركة الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

نظمت شركة الصناعات الكيماوية - كيما إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتعاون مع  مديرية القوي العاملة بأسوان، ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتعريف العمال بمخاطر بيئة العمل.

وكشفت الشركة عن أن الندوة تمت بحضور المهندس فارس عبدالعزيز، مدير عام السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة، والمهندس طه فتحي علي، أخصائي السلامة بالمديرية.

وأوضحت الشركة أن ذلك في إطار التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل معها من خلال "خطة الطوارئ" والتعرف على القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن توعية العاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمخاطر الكيميائية والطرق الآمنة لتخزين المواد الكيميائية المختلفة، والتعامل معها من أجل بيئة عمل آمنة، وكذا التوعية بالحرائق وأنواعها وخاصة الحرائق الكيميائية وطرق الوقاية منها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها عند نشوبها.

وأوضحت الشركة أنه نظمت الندوة بقاعة التدريب تحت رعاية  أبوالحجاج سليم، مدير عام الموارد البشرية والتدريب، والمهندس ياسر عبدالعزيز، وبحضور المهندس مدحت قناوي،  مدير إدارة البيئة، وحربي حمدان، مدير إدارة التدريب.

كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال وزارة قطاع الأعمال شركة كيما

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