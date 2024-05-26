الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مديري المدارس والإدارات التعليمية، بمحافظة بورسعيد، وأيضًا القائمين على الامتحانات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد،  لتوجيه الشكر لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية وخلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذ على الألفي نقيب المعلمين.

اللواء عادل الغضبان يؤكد حرصه على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها في بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كافة المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسى للطلاب فى المدارس يسهم فى إثراء العملية التعليمية.

وأشار المحافظ، إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة فى التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل،  لافتا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتى نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالجهود المكثفة للعاملين بمديرية التربية والتعليم، واخلاصهم في العمل وتمتعتهم بالشفافية والدقة، كما أشاد بجهود القائمين على العملية الامتحانية في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين بمديرية تعليم بورسعيد، بضرروة مواصلة وتكثيف الجهود، بما يتماشى مع النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، من أجل الاستثمار في تنشئة ابنائنا الطلاب  

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد، أهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية مع البيت، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على المشاركة فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن الهدف الرئيسى من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هى عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن منذ البدء فى مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الآن.

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة خلال العطلة الصيفية، وأوضح  أنه كان هناك تغيير جذرى فى نمط العملية التعليمية ببوسعيد، فضلاً عن تقدير ودعم جهود القائمين على العملية التعليمية، ومتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين فى المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة فى العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمى، وتأهيل الكوادر التعليمية، وإنشاء وتطوير العديد من المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة مما ساهم فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة التعليمية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة ذاخرة بأبنائها الطلاب المتفوقين بفضل أسرهم والقائمين على منظومة التعليم،مؤكدًا على ضرورة عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحصيل المذاكرة من الكتاب المدرسي، والحضور اليومي للمدرسة كونها أمور هامة وضرورية لتفوق الطالب.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على العملية  التعليمية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة والمثمرة فى فى قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد ودورهم البارز في النهوض بالمنظومة، كما تم التقاط عددا من الصور التذكارية بين محافظ بورسعيد وقيادات التعليم ومسئولي العشر مدارس المتميزة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

IMG-20240526-WA0081
IMG-20240526-WA0081
IMG-20240526-WA0080
IMG-20240526-WA0080
IMG-20240526-WA0079
IMG-20240526-WA0079
IMG-20240526-WA0077
IMG-20240526-WA0077
IMG-20240526-WA0076
IMG-20240526-WA0076
IMG-20240526-WA0075
IMG-20240526-WA0075
IMG-20240526-WA0074
IMG-20240526-WA0074
بورسعيد ثلاث إدارات تعليمية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليم تعليم بورسعيد

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية